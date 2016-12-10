Руководители спецоперации в Княжичах во время перестрелки находились в ресторане – Луценко

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

Пока неизвестно, что они делали в ресторане, они руководили ли оттуда операцией и в каком состоянии находились.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района в Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

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Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

После перестрелки в Княжичах отстранены от службы 25 полицейских руководителей трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения принимали участие в спецоперации по задержанию членов банды, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.