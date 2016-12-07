Трагедия в Княжичах: владелица злополучного дома рассказала, что в нем произошло

Об этом говорится в показаниях владелицы дома Тамары, где сработала сигнализация ГСО, которые передали ТСН защитники задержанных в деле.

Хозяйка дома отмечает, что за два года, как была установлена сигнализация, она срабатывала несколько раз, и ни разу не сработала из-за реальной угрозы – только перебои питания, мыши и тому подобное. Последний раз в доме женщина была в середине ноября – посмотрела, полила цветы и уехала.

"4 декабря в 4:03 мне поступил телефонный звонок на мобильный с пульта ГСО, сотрудник сообщил, что обнаружено срабатывание сигнализации в доме из-за проникновения в него, и мне необходимо срочно приехать", - говорится в показаниях.

Пострадавшая добралась до дома примерно в 5 утра. Увидела у него много автомобилей, людей в черной форме и человека с автоматом. На вопрос относительно событий ей не дали содержательных ответов, поэтому женщина отъехала на соседнюю улицу и ждала в машине, пока что-то выяснится.

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Через некоторое время она подошла к дому – там уже было много полиции. В помещение никого не пускали до приезда следственно-оперативной группы, которая приехала в 12 часов.

"Я открыла калитку ключом (повреждений замка не было). Во дворе были видны следы от человеческих ног. Двери дома были закрыты, без повреждений. Вместе с тем, я увидела, что над входной дверью перерезан кабель к лампе наружного освещения, то есть таким образом кто-то выключил свет во дворе. Также я обнаружила, что одно из окон дома на первом этаже (которое находилось с правой стороны от входной двери на террасе) открыто путем отжима, под окном лежала москитная сетка. Также я обнаружила, что на наружной стене летней кухни, которая находится рядом с домом, оторван датчик движения, который также подключен к системе сигнализации", - объясняет пострадавшая.

Замок на доме она также открыла собственным ключом, он был не поврежден. Однако в доме были признаки пребывания посторонних лиц.

"Осмотрев дом, я обнаружила, что все шкафы и ящики в каждой комнате дома были открыты. Некоторые вещи валялись на полу. Также на полу стояли картины со стен. При этом вся техника была на своих местах. То есть стало известно, что в доме были воры, которые искали ценные вещи и деньги. Осмотрев тщательно дом, мной не было выявлено пропажи никаких вещей. Ценностей в доме не было вообще, а техника и мебель были на своих местах", - сообщила владелица дома.

По телефону женщина объяснила журналистам, что кроме окна и перерезанного кабеля, никаких потерь нет, все было чисто. О событиях, которые произошли той ночью, она знает мало и только общеизвестные факты, поскольку приехала намного позже.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.