На Кировоградщине шили одежду с названиями известных мировых брендов

16:55, 09 декабря 2016
Происшествия
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Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в городе Александрия на Кировоградщине деятельность нелегального цеха по изготовлению подделок известных мировых и украинских брендов одежды.

СБУ обнаружила оборудование и готовую продукцию на сумму свыше 5 миллионов гривен / ssu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Во время обысков на подпольном производстве оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили оборудование и готовую продукцию на сумму свыше 5 миллионов гривен.

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"Также проверяется информация относительно реализации части продукции на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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