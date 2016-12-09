На Кировоградщине шили одежду с названиями известных мировых брендов
16:55, 09 декабря 2016Происшествия
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Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в городе Александрия на Кировоградщине деятельность нелегального цеха по изготовлению подделок известных мировых и украинских брендов одежды.
СБУ обнаружила оборудование и готовую продукцию на сумму свыше 5 миллионов гривен / ssu.gov.ua
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Во время обысков на подпольном производстве оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили оборудование и готовую продукцию на сумму свыше 5 миллионов гривен.
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"Также проверяется информация относительно реализации части продукции на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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