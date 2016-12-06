Перед смертью ребенка в Киеве к закрытой квартире приезжали полицейские, которые не помогли - омбудсмен

20-летняя мать "переехала из Николаева в Киев около года назад. Снимала квартиру в центре города", написал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Брат и сестра не жили с отцом из-за того, что он "проявлял агрессию". В конце октября их мать родила ребенка от "новой любви", сообщил омбудсмен.

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"9 дней назад Влада уехала к любимому и закрыла старших детей в квартире. Из еды у них было только несколько конфет. Все эти 9 дней мама не приходила домой. Дети пытались выбраться из квартиры, искали лазейки, в которые можно было бы звать на помощь. У входных дверей даже вырвали кусок линолеума", - написал Кулеба.

"Соседи слышали плач детей каждое утро и каждый вечер. Говорят, что даже вызвали полицию, но на просьбы дверь в квартире никто не открыл и полиция уехала. О том, что дети закрыты в квартире знала и их бабушка (мама Влады). Она даже приносила им еду, но не смогла зайти в квартиру", - рассказал омбудсмен.

"Даниил умер с голода еще 3-го декабря. Аня была закрыта с мертвым братиком до 6-го декабря. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации... на этот час известно, что у нее уже начали отказывать органы", - написал Кулеба.

"Я в который раз обращаюсь к Кабинету Министров Украины относительно немедленного введения должностей специалистов социальной работы! Ведь сегодня мы получаем увечья и гибели детей и тратим миллиарды гривен на преодоление последствий, но отказались с 2014 г. удерживать 12 000 специалистов социальной работы за 300 миллионов гривен в год, которые бы выявляли и предупреждали неблагополучия", - призывает омбусмен.

Как сообщал УНИАН, горе-мать задержали, ей грозит до восьми лет лишения свободы.