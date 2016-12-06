В Киеве 20-летняя мать оставила двух детей одних дома на 9 дней, мальчик умер (фото)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сообщение об ужасной трагедии правоохранителям поступило ночью. 20-летняя горе-мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии.

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На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полиция выяснила, что 20-летняя уроженка Николаевской области, оставив детей дома одних, провела 9 дней "вместе с любовником в районе столичных Березняков".

Горе-мать задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Одессе во время пожара погибли женщина и трое ее сыновей и дочь. Позже в больнице скончался еще один мальчик.