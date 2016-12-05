На Харьковщине начато расследование по факту обстрела домовладения нардепа Котвицкого

В Харьковской области правоохранители начали расследование по факту обстрела хозяйственной постройки на территории домовладения народного депутата.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о происшествии в поселке Высокий под Харьковом поступило в Харьковский отдел полиции вчера, 4 декабря, в 2:00.

По сведениям полиции, неизвестные бросили в хозяйственное здание, находящееся на территории домовладения, неизвестный предмет, от которого загорелся потолок. Пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по сведениям источников УНИАН, неизвестные произвели выстрел из гранатомета внутрь хозяйственной постройки на территории домовладения нардепа («Народный фронт») Игоря Котвицкого. На месте происшествия изъяты части снаряда. Сейчас продолжается экспертиза.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харьковском «Народном фронте» заявили, что считают произошедшее покушением на жизнь депутата Котвицкого и его семью.