На Харьковщине из гранатомета обстреляли дом нардепа Котвицкого

Об этом сообщается на странице «Народного фронта» Харьковской области в Facebook.

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«Этой ночью неизвестные из гранатомета обстреляли дом, где проживает представитель нашей политической силы, народный депутат Игорь Котвицкий. Мы расцениваем это преступление как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной Рады...», — говорится в заявлении.

В «Народном фронте» призвали Генеральную прокуратуру предоставить государственную охрану Котвицкому.

Отметим, на сайте полиции Харьковской области сегодня сообщается, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения домовладения в с. Высокий.

«Сообщение о происшествии поступило в Харьковского отдела полиции в 02-00. В поселок Высокий выезжала следственно-оперативная группа. Выяснено, что неизвестные бросили в хозяйственную постройку на территории домовладения неизвестный предмет, который вызвал возгорание потолка. Пострадавших лиц нет», — говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Котвицкий считается другом Арсена Авакова. Согласно декларации, он является самым богатым нардепом. Среди прочего, на счетах в банках и других финучреждениях у него было 970,92 миллиона гривень.