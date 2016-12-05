Полицейская трагедия в Княжичах: родственникам не отдают тела погибших (видео)

Первой приехала мать оперативника киевского главка Юлиана Рудько. Морг еще не работал, поэтому она начала стучать в закрытые двери морга, чтобы побыть в последний раз с погибшим 25-летним сыном.

Вскоре прибыли и коллеги погибших правоохранителей, все спешили на 9 утра.

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Но со всеми документами кто-то сильно замешкался, а без них тела отдавать родным нельзя.

В 11 приехала одна из чиновниц МВД и начала уверять, что скоро все привезут.

По предварительной информации, прокуратура запретила отдавать тела погибших полицейских, потому что не проведены все необходимые экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД, который входил в группу захвата.