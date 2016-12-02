На границе с Польшей произошла стрельба: таможенники задержали злоумышленников, которые пытались провести 4 микроавтобуса контрабанды - Данилюк

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини» произошла стрельба. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, возле таможенного поста Мостиская завязалась схватка между Мобильной группой и контрабандистами с использованием огнестрельного оружия.

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Как отметил Данилюк, злоумышленники пытались провезти через границу четыре микроавтобуса контрабанды.

«Когда их разоблачили и пытались задержать, контрабандисты вызвали "подмогу" в 30-40 человек, которые начали беспорядки, выбили окно автобуса и дали одному из водителей скрыться на авто», - написал Данилюк.

Во время столкновения был сбит один из сотрудников Таможенной сотни, который перегородил проезд злоумышленникам. Его позже доставили в больницу.

Остановить схватку Мобильной группе удалось только применив оружие.

Против нарушителей начаты соответствующие действия. Стоимость контрабанды оценивается в трех автобусах, которые удалось задержать.

Также рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел против сотрудников таможни за возможность коррупции.

В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области корреспонденту УНИАН отказались комментировать обнародованую министром информацию, также отметили, что на даний час информацию о факте перестрелки подтвердить не могут.

В пресс-службе военной прокуратуры Западного региона, которая проводить расследование по данному инциденту, корреспонденту УНИАН подтвердили, что событие у украинского-польской границе «имело место», Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Однако отрецають, что была стрельба.

По информации источников в Госпогранслужбе, инцидент начался около 13.30 на подъезде возле пункта пропуска. От удара автобуса пострадал работник мобильной группы, у него ушиб руки. Источники в ГНСУ также сказали, что «стрельбы не было».