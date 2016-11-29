Пожар в ночном клубе Львова: в больнице от полученных ожогов скончался мужчина

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина умер ночью.

Как сообщается, погиб 47-летний посетитель, у которого было обожженное почти все тело, поражены дыхательные пути и врачи сразу делали неутешительные прогнозы относительно его шансов на выздоровление.

Всего в больницах - 20 пострадавших.

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Как сообщалось, пожар в развлекательном центре «МИ100» возник в 2 часа ночи 27 ноября и в 3:51 был полностью ликвидирован.