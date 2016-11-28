В Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицейскими (фото)

В Одессе сегодня, 28 ноября, патрульные задержали нетрезвого водителя автомобиля Subaru, который пытался от них скрыться.

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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, в районе дамбы Хаджибейского лимана правоохранители заметили, как водитель выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию.

На требования инспекторов об остановке он не реагировал и пытался скрыться. Погоня завершилась на улице Затонского, где машину нарушителя заблокировали.

При проверке документов полицейские заметили, что водитель находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере подтвердила это - 1,28 промилле.

Инспекторы составили на 50-летнего мужчину административные материалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения) и 122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) КоАП.

Автомобиль доставлен на штрафплощадку.