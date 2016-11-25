В Киеве патрульные устроили погоню за пьяными сотрудниками СБУ - СМИ (фото)

В Киеве на Подоле патрульные полицейские с погоней задержали сотрудников СБУ, которые в состоянии алкогольного опьянения ездили по городу, передает «Киев Оперативный» на странице в Facebook.

Отмечается, будто правоохранители не реагировали на требование патрульных остановить автомобиль, затем автомобиль нарушителей был зажат двумя экипажами.

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«После требования предъявить документы водитель начал рассказывать о том, что он уважаемый сотрудник СБУ. На помощь ему приехал толпа таких же пьяных и агрессивно настроенных. По их словам, они сотрудники райотделов, СБУ и военные. Постоянно предлагали "решить на месте". Когда поняли, что "такой номер не пройдет", начались угрозы. Проходить тест на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. На место вызвали ВСП и начальника военной части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время автомобиль эвакуирован.