В Тернополе в результате взрыва газа в канализационных колодцах травмированы два человека

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, инцидент произошел во вторник, 22 ноября, около 17.30 на перекрестке улиц Чехова и С. Крушельницкой.

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Сообщается, что накопление природного газа метана с последующим образованием взрывной газовой смеси и ее детонацией произошло в канализационных люках телекоммуникационных сетей Тернопольского филиала ОАО «Укртелеком» в результате проведения аварийных работ систем газоснабжения.

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В результате происшествия были травмированы два пешехода - жители Тернополя, 1978 и 1988 года рождения.

«Первый пострадавший от госпитализации отказался, а второй с диагнозом «термические ожоги правого бедра, голени и ягодицы» был госпитализирован в Тернопольскую городскую больницу №1. В результате детонации было повреждено 12 люков кабельных сооружений связи Тернопольского филиала ОАО «Укртелеком», - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства и убытки, причиненные событием, выясняются.