В Одесской области BMW вылетела на "встречку" и протаранила маршрутку с людьми

Как сообщила УНИАН старший инспектор Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Заремба, авария произошла рано утром в районе железнодорожного переезда возле села Шабо.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes-Benz.

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«Погибших нет. Травмированы оба водителя и семь пассажиров микроавтобуса. Потерпевшие доставлены в больницу», - сообщила Заремба.

У пострадавших – ушибы, сотрясение мозга, переломы и пр.

Как отметила старший инспектор, в настоящее время устанавливается причина, по которой водитель BMW не справился с управлением, выясняется степень его вины.