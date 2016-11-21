В Одесской области BMW вылетела на "встречку" и протаранила маршрутку с людьми
В Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, ехавшего по маршруту Белгород-Днестровский – Одесса, пострадало 9 человек.
Как сообщила УНИАН старший инспектор Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Заремба, авария произошла рано утром в районе железнодорожного переезда возле села Шабо.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes-Benz.
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«Погибших нет. Травмированы оба водителя и семь пассажиров микроавтобуса. Потерпевшие доставлены в больницу», - сообщила Заремба.
У пострадавших – ушибы, сотрясение мозга, переломы и пр.
Как отметила старший инспектор, в настоящее время устанавливается причина, по которой водитель BMW не справился с управлением, выясняется степень его вины.