Задержан мужчина, совершивший нападение на патрульную полицейскую в Киеве – МВД
15:01, 20 ноября 2016Происшествия
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Мужчина, совершивший нападение на патрульную полицейскую в Киеве, был задержан.
Полиция задержала нарушителя / dtp.kiev.ua
Об этом сообщил в твиттере директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
«Пьяный мерзавец, что совершенно беспричинно напал на патрульную полицейскую в Киеве, был задержан и будет строго наказан по ст.345 УК», – написал Шевченко.
Пьяный мерзавец, что совершенно беспричинно напал на патрульную полицейскую в Киеве, был задержан и будет строго наказан по ст.345 УК— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 ноября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, по данным сайта dtp.kiev.ua в Киеве пьяные прохожие избили заместителя начальника роты полиции в момент, когда она оформляла ДТП.
Полицейская была госпитализирована в 17 больницу.
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