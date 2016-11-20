Задержан мужчина, совершивший нападение на патрульную полицейскую в Киеве – МВД

Об этом сообщил в твиттере директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Пьяный мерзавец, что совершенно беспричинно напал на патрульную полицейскую в Киеве, был задержан и будет строго наказан по ст.345 УК», – написал Шевченко.

Пьяный мерзавец, что совершенно беспричинно напал на патрульную полицейскую в Киеве, был задержан и будет строго наказан по ст.345 УК — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 ноября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта dtp.kiev.ua в Киеве пьяные прохожие избили заместителя начальника роты полиции в момент, когда она оформляла ДТП.

Полицейская была госпитализирована в 17 больницу.