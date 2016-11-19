На Одесщине задержали иностранца, который совершил смертельное ДТП и разыскивался Интерполом
14:39, 19 ноября 2016Происшествия
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В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение ДТП со смертельным исходом.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, пограничники сегодня ночью в пункте пропуска «Рени» задержали гражданина Молдовы, на которого сработала база данных Интерпола.
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«Мужчина следовал в Украину на грузовом автомобиле МАN с прицепом», - сказал Перегняк.
Во время проверки установлено, что данный гражданин находится в международном розыске с целью ареста за нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть человека.
По данному факту были проинформированы дежурные Укрбюро Интерпола и Ренийского отделения полиции. Иностранца передали полицейским.
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