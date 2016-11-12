В Киеве строителя задавило бетонной плитой

В Дарницком районе Киева во время строительных работ на рабочего, копавшего траншею, упала бетонная конструкция, в результате чего мужчина 1968 г.р. скончался на месте.

Читайте такжеВ Киеве водитель переехал патрульного, убегая от полиции

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сотрудники следственно-оперативной группы исследовали обстоятельства происшествия, опросили очевидцев, изъяли служебную документацию о проведении инструктажей по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.