В Одессе поймали серийного похитителя автономеров

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Полицейские проследили за подозреваемым. Заметив правоохранителей, он попытался сбежать, однако его догнали и задержали.

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В ходе поверхностной проверки у задержанного обнаружили слесарные инструменты и записи с обозначением тайников похищенных вещей.

В ходе осмотра указанных мест, патрульные нашли автомобильные номера.