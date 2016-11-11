В Одессе поймали серийного похитителя автономеров
14:35, 11 ноября 2016Происшествия
840 0
Во время службы внимание патрульных привлёк мужчина, который пытался снять номерной знак с припаркованного автомобиля в Вознесенском переулке.
Полицейские проследили за подозреваемым / 112.ua
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Полицейские проследили за подозреваемым. Заметив правоохранителей, он попытался сбежать, однако его догнали и задержали.
Читайте такжеВ Днепре у мужчины изъяли метамфетамин на 200 тысяч гривень
В ходе поверхностной проверки у задержанного обнаружили слесарные инструменты и записи с обозначением тайников похищенных вещей.
В ходе осмотра указанных мест, патрульные нашли автомобильные номера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter