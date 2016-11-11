В Одессе поймали серийного похитителя автономеров

14:35, 11 ноября 2016
Происшествия
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Во время службы внимание патрульных привлёк мужчина, который пытался снять номерной знак с припаркованного автомобиля в Вознесенском переулке.

112.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Полицейские проследили за подозреваемым. Заметив правоохранителей, он попытался сбежать, однако его догнали и задержали.

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В ходе поверхностной проверки у задержанного обнаружили слесарные инструменты и записи с обозначением тайников похищенных вещей.

В ходе осмотра указанных мест, патрульные нашли автомобильные номера.

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