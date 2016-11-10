В Херсоне избили первого заместителя главы областного совета
В Херсоне избили первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на первого заместителя председателя Херсонского областного Совета.
Читайте такжеВ Харьковской области избили депутата от БПП и забрали іРһопе
"Правоохранители установили, что около 18 часов первый заместитель председателя Херсонской областной Рады, возвращаясь домой, оставил автомобиль на парковке. После этого на него напали неизвестные и нанесли телесные повреждения", - сообщили в полиции.
В настоящее время потерпевший находится в больнице з предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание злоумышленников.
Как рассказал "Украинской правде" бывший председатель ОГА Борис Силенков, Зеленчука избили возле подъезда его дома, нанеся несколько ударов в голову.
Силенков связывает избиение с деятельностью Зеленчука на посту.
Как сообщал УНИАН, днем ранее в Херсоне неизвестные подожгли дверь квартиры городского головы Владимира Миколаенко.