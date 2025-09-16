Представители украинского индустриального комплекса призвали правительство предусмотреть в госбюджете на 2026 год расходы для компенсации убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок. В обращении отмечается: нынешняя модель, когда компания вынуждена покрывать расходы за счет повышения тарифов на грузовые перевозки, опасна как для самой УЗ, так и для экономики Украины в целом. Об этом говорится в письме к премьер-министру Юлии Свириденко, которое подписали представители крупнейших украинских ассоциаций, среди которых - Укрметаллургпром, Ассоциация производителей ферросплавов, Ассоциация производителей цемента, Всеукраинский союз производителей стройматериалов и Союз Химиков.

"По подсчетам, отрицательная разница между доходами и расходами на пассажирские перевозки в 2024 году превысила 18 млрд грн, а в 2025 году может вырасти до 22-23 млрд грн. Это стало следствием государственного регулирования тарифов и объемов перевозок, которые фактически не покрывают реальных расходов. Укрзализныця пытается компенсировать эту разницу за счет повышения грузовых тарифов, что напрямую бьет по промышленным предприятиям, которые уже работают на грани убыточности", - указывается в письме.

Промышленники подчеркнули, что пассажирские перевозки являются социальной функцией государства, а также составляющей обороноспособности, ведь УЗ обеспечивает устойчивую логистику для армии и несет миллиардные расходы на содержание инфраструктуры. Именно поэтому, по мнению промышленников, регулярная компенсация убытков должна осуществляться за счет бюджета.

"По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", повышение тарифов на 37% приведет к падению ВВП на 96 млрд грн ежегодно, потерям бюджета более 36 млрд грн, сокращению валютной выручки от экспорта на 98 млрд грн и уменьшению почти 76 тыс. рабочих мест, из которых более 26 тыс. - в промышленности", - отмечается в письме.

В документе также отмечается, что даже в военное время сегмент грузовых перевозок остается прибыльным: в 2024 году эта прибыль составила 20 млрд грн. Но уже в 2025 году он не способен покрыть растущие расходы на пассажирские перевозки, поэтому промышленники предлагают два ключевых решения: предусмотреть в госбюджете-2026 расходы для регулярной компенсации убытков от пассажирских перевозок, а также ускорить подготовку законодательной базы, чтобы открыть рынок железнодорожных перевозок и допустить частных операторов к инфраструктуре, как это происходит в развитых странах.

Участники обращения напомнили, что в мае 2025 года правительство приняло решение о выделении УЗ более 4,3 млрд грн финансовой поддержки для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения. Также ВР поддержала инициативу о направлении дополнительных средств из Резервного фонда.

"Такие меры являются шагами в правильном направлении, но они должны быть не точечными, а системными. Иначе железнодорожная система деградирует, а под угрозой окажется экономическая стабильность и национальная безопасность Украины", - резюмировали промышленники.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала правительство предусмотреть в госбюджете компенсации для Укрзализныци, а также отменить земельный налог для компании - его отменили во всех развитых странах мира.