В ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с осадками и сильным ветром. об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Из-за непогоды синоптики ввели желтый уровень опасности на 17 и 18 сентября.
В частности, 17 числа в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, а днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях прогнозируют значительные дожди.
18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем и в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях пройдут значительные дожди. кроме того, в южных и большинстве центральных областей днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за непогоды в указанных областях введен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине ухудшается - что известно
В ближайшие дни в Украине станет больше дождей и похолодает. Ожидается, что уже 18 сентября по всей стране температура упадет до +16°...+22°
На сегодня в Украине также ввели І уровень опасности. Ожидается, что до конца суток в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будут грозы.