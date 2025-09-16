Укргидрометцентр предупреждает о ветре и значительных дождях во многих областях в течение 17 и 18 сентября.

В ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с осадками и сильным ветром. об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Из-за непогоды синоптики ввели желтый уровень опасности на 17 и 18 сентября.

В частности, 17 числа в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, а днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях прогнозируют значительные дожди.

18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем и в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях пройдут значительные дожди. кроме того, в южных и большинстве центральных областей днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных областях введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине ухудшается - что известно

В ближайшие дни в Украине станет больше дождей и похолодает. Ожидается, что уже 18 сентября по всей стране температура упадет до +16°...+22°

На сегодня в Украине также ввели І уровень опасности. Ожидается, что до конца суток в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будут грозы.

