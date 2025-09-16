Внедрение с января 2026 года европейского Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) создаст серьезные риски для украинских предприятий: они станут менее конкурентными, а внутренний рынок попытаются захватить импортеры. Об этом рассказал операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

"СВАМ сделает нас менее конкурентоспособными. Поэтому сейчас мы вместе с правительством работаем над тем, чтобы отсрочить введение механизма CBAM для Украины. Это дало бы возможность после войны восстановить производство, осуществить необходимые инвестиции, модернизировать предприятия и соответствовать экологическим стандартам и требованиям ЕС", - подчеркнул Мироненко.

По его словам, вторым важным вызовом после введения экопошлин станет защита внутреннего рынка от импорта - ведь после введения СВАМ многие производители потеряют льготный доступ к рынкам ЕС. Для Украины особую угрозу представляет наплыв продукции из Турции.

Видео дня

"Одним из наиболее привлекательных рынков для турецких производителей рулонного проката станет именно Украина. Это может привести к значительному наплыву турецкой продукции, что ограничит развитие украинского рынка и возможности для работы наших предприятий. Поэтому мы должны защищать отечественного производителя и рабочие места, которые он создает", - отметил СОО Метинвеста.

В компании подчеркивают, что совместная работа с правительством над отсрочкой CBAM и мерами по защите рынка является критически важной для сохранения отрасли и ее перспектив в послевоенный период.

Как известно, по данным Федерации работодателей, в случае введения CBAM для Украины уже к 2034 г. падение ВВП составит $8,7 млрд до 2026 г., а в 2034 - уже $11,3 млрд. Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году, и достичь $3,6 млрд в 2034 г.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос.