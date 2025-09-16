В списке есть представители знака Рыбы.

Неделя обещает быть насыщенной событиями, неожиданными поворотами и испытаниями на прочность. Но именно после 21 сентября 2025 года три знака Зодиака смогут почувствовать серьезные улучшения в своей жизни, пишет YourTango.

Главным астрологическим моментом недели станет новолуние и солнечное затмение в Деве 21 сентября. Так как этим знаком управляет Меркурий, тема коммуникации выйдет на первый план. Новолуние принесет новые возможности и свежие начинания, но оппозиция Солнца к Сатурну в тот же день потребует реализма: иллюзии исчезнут, а вместе с ними могут завершиться и некоторые отношения - как деловые, так и личные. Это может быть болезненно, но в итоге даст необходимую ясность и понимание дальнейшего пути.

Рыбы

Для Рыб затмение станет проверкой на прочность личных и повседневных связей. Даже если речь не идет о романтических отношениях, на первый план выйдет взаимодействие с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни. Возможны напряженные разговоры, обострение старых проблем или необходимость высказать то, что раньше замалчивалось.

Если ваши отношения были непрочными, сейчас вы можете принять решение их завершить. Открытость и честность - главные союзники этой недели. Спокойный диалог о желаниях и потребностях позволит либо сохранить союз, либо достойно поставить точку. Также могут проявиться старые установки или убеждения, которые больше не соответствуют вашему внутреннему состоянию. Важно прислушаться к себе и честно определить, что вам действительно нужно.

Дева

Для Дев затмение совпадает с периодом личного обновления, своего рода астрологическим перезапуском. Основное внимание будет сосредоточено на отношениях: именно они могут подвергнуться испытаниям. Оппозиция Солнца и Сатурна поможет взглянуть на происходящее без иллюзий. Возможно, придется принять решение о будущем союза - стоит ли его продолжать или настало время разойтись.

Стремление Девы к совершенству в этот период может мешать. Вместо критики и поиска идеала лучше попытаться установить здоровые границы и обсудить спорные моменты. Поддержка Юпитера в Раке намекает, что шансы на улучшение велики. Главное - честный разговор и готовность как к примирению, так и к расставанию, если это необходимо. Не забывайте уделять внимание себе: забота о внутреннем состоянии сейчас не менее важна, чем диалог с другими.

Близнецы

Для Близнецов гороскоп на неделю может принести волнения в семье или домашней сфере. Ситуации могут развиваться неожиданно и не всегда зависеть от вас. Кроме того, может возникнуть необходимость найти баланс между карьерой и домом, а также задуматься о финансовой безопасности.

Сейчас лучше расставить приоритеты и обозначить границы, чтобы не позволять проблемам накапливаться. Возможны признаки усталости или даже эмоционального выгорания, поэтому отдых и забота о себе становятся важными условиями гармонии. Если позволят обстоятельства - возьмите паузу, если нет - попробуйте перестроить расписание так, чтобы чувствовать себя комфортнее. Умение сохранять спокойствие и выражать свои мысли без излишних эмоций поможет пройти этот этап достойно.

