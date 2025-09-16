С технической точки зрения нам могут помочь, впрочем, есть политический и психологический вопрос.

Страны НАТО должны быть готовы терять своих пилотов ради установления бесполетной зоны над Украиной. Об этом в комментарии УНИАН сказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Он отметил, что технически установить бесполетную зону над Украиной возможно. Впрочем, этот вопрос упирается в политический и психологический вопрос.

Так, только согласие всех 32-х стран-членов Альянса может позволить НАТО размещать свои самолеты с такой миссией. Кроме того, никто из европейских лидеров "не хочет получать гробы со своими пилотами, которые будут сбиты над территорией Украины". В то же время все понимают, что бесполетная зона нужна.

Кроме того, существует и технический момент, который касается стоимости вооружения западных стран.

"Сбивать этими миллионными ракетами мелкие "Шахеды", даже пустышки? И буквально за четыре недели, за месяц НАТО все свои ракетные запасы просто обессилит именно на такие удары? Не вариант", - сказал Ступак.

По его словам, единственный вариант - это сбивать то, что летает очень низко над землей. Эксперт заметил:

"Это эти ракеты Х-101, 555, "Калибры" эти все, это крылатые ракеты. Вот технически пилоты этих самолетов делать могут. Но мы упираемся и в политическую составляющую, и там много чего другого".

Да, отмечает он, с технической точки зрения помочь нам могут.

"Если есть политическое согласие, - хотя бы две, три, четыре страны, - если они готовы пойти на какие-то жертвы среди своих пилотов, и они это принимают как часть войны, то это можно сделать. Если они боятся, что они делают сейчас, то скорее всего, ничего не будет", - подчеркнул Ступак.

Как НАТО может противодействовать РФ

Как сообщалось, ранее председатель оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп заявил, что НАТО должно решительнее действовать против российских атак. По его мнению, Альянсу стоит начать сбивать беспилотники над Украиной.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

По его словам, технически они, как НАТО и Европейский Союз, были бы способны сделать это, впрочем это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками.

