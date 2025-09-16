Наука в то время была не на том уровне, что сегодня, поэтому узнать причину было очень сложно. Почему люди боялись есть помидоры

На сегодняшний день помидор – обычный овощ, без которого мы иногда не можем прожить и дня, ведь привыкли использовать его на разных кулинарных уровнях. Сейчас, конечно, трудно понять, почему люди боялись есть помидоры. Но несколько веков назад в Европе считали эти красные плоды смертельно опасными и не просто так.

А все из-за таинственных заболеваний и смертей среди аристократов и богачей, которые происходили после трапез, где на столе, в частности, были и томаты.

Почему умирали от помидоров

На самом деле, настоящая причина несчастья крылась не столько в овощах, сколько в посуде и их обоюдной реакции. Оловянные и свинцовые тарелки, которые использовала знать, вступали в реакцию с кислотой помидоров. В результате выделялся свинец, и люди получали тяжелое отравление.

Неудивительно, что репутация у томата сложилась крайне мрачная, ведь кто бы мог подумать на посуду. Хотя казалось бы, сколько помидоров можно съесть, прежде чем умереть.

Современная наука утверждает: сами плоды не представляют смертельной опасности. Хоть в них и содержатся такие вещества, как соланин и томатин — природные и токсичные для человека гликоалкалоиды, которые растения используют как защиту от насекомых и грибков, — но их концентрация слишком мала, чтобы навредить.

В зелёных, недозрелых помидорах этих соединений больше, чем в красных. Однако для взрослого человека смертельной оказалась бы доза в несколько десятков крупных зелёных плодов, съеденных за один раз.

В реальной жизни такое невозможно: человек скорее почувствует тошноту и дискомфорт задолго до опасной отметки. Со спелыми красными томатами риск ещё меньше – их можно есть без ограничений, не боясь последствий.

Были ли у людей Средневековья помидоры

Кто-то мог не знать, но родиной томата является Америка, где его ели еще задолго до Колумба. В Европу помидоры попали только в XVI веке, и поначалу их воспринимали как диковинку. В Средние века европейцы о таких плодах и не подозревали.

Первые кусты выращивали не для еды, а как декоративные растения – яркие красные или "золотые яблоки" украшали сады. Только ближе к XVII–XVIII векам помидоры стали постепенно появляться в кулинарных рецептах, и то далеко не сразу.

Почему раньше не ели помидоры

Долгое время помидоры окружали мифы и суеверия. Их называли "ядовитым яблоком" и "волчьим персиком", веря, что такие плоды способны вызвать безумие или даже смерть. Случаи болезней после употребления томатов только усиливали этот страх.

Никто тогда не знал о химической реакции между кислотой томатов и оловянными тарелками, из которых в организм попадал свинец. Лишь к XIX веку, когда представления о питании стали более научными, предубеждения исчезли.

