Казалось бы, всех со школы учили, что космос - это вакуум, а значит там нет воздуха. Но ситуация гораздо сложнее.

Космос — это почти идеальный вакуум, а значит, там нет воздуха, который переносил бы запахи так, как мы привыкли на Земле. И всё же астронавты сообщали о разных запахах после возвращения с выхода в открытый космос. Как это возможно?

Кроме того, учёные могут изучать небесные тела и на основе полученных данных делать обоснованные предположения о том, чем они могли бы пахнуть. Изучение запахов космоса — это не просто любопытство. Оно даёт учёным ценные знания о химии Вселенной, пишет BGR. Каждый запах связан с конкретной молекулой, и, определяя эти молекулы, исследователи лучше понимают состав планет, спутников и межзвёздных газов, а также процессы роста и развития планет и звёзд.

Например, соединения серы указывают на вулканическую активность, а углеводороды — на процессы, которые могут быть связаны со строительными блоками жизни. Запахи также дают подсказки об условиях поверхности планет и спутников и их атмосферных реакциях. Это помогает учёным уточнять модели далёких миров, которые мы не можем испытать напрямую. Проще говоря, ароматы космоса — это не просто детали восприятия. Это окно в планетологию, астрохимию и историю нашей Солнечной системы.

Видео дня

Что почувствовали астронавты

Астронавты неоднократно сообщали о характерном, часто металлическом или едком запахе после выходов в космос и лунных экспедиций. Вернувшись на Международную космическую станцию и сняв шлемы, многие описывали аромат, напоминающий запах подгоревшего стейка, раскалённого металла или сварочных газов. Так, астронавт НАСА Дон Петтит описал это как "приятный сладковатый запах сварки", напоминающий ему работу с дуговой сваркой. Другие астронавты отмечали схожие впечатления: подгоревшее мясо, подгоревшее печенье и запах пороха.

Во время миссий "Аполлон" кабины лунных модулей пропитывались запахом сгоревшего пороха. Об этом неоднократно говорил астронавт "Аполлона-17" Харрисон "Джек" Шмитт: "Запах сгоревшего пороха, вероятно, сильнее всего врезался нам в память по сравнению с другими запахами". Того же мнения был Чарльз Дюк из "Аполлона-16": "Лунная пыль пахнет как порох".

Учёные предполагают, что атомарный кислород в низкой околоземной орбите может прилипать к материалам скафандра и при повторной герметизации реагировать с воздухом, создавая такие запахи. При этом образуются озон или окисленные соединения, вызывающие металлические ассоциации. Что касается запаха лунной пыли, то его объясняют реакцией "свободных" химических связей, образовавшихся при ударах метеороидов. Эти связи при контакте с воздухом в кабине реагируют, создавая характерный запах пороха. Но чем дольше пыль остаётся на воздухе и во влаге, тем быстрее запах исчезает.

Пахучие кометы

Благодаря миссии "Розетта" Европейского космического агентства учёные впервые получили детальные данные о "молекулярной подписи" кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. С помощью зонда "Филы" исследователи обнаружили богатый "коктейль" летучих соединений. Руководитель миссии Катрин Альтвегг описала аромат так: "Парфюм кометы 67P очень сильный, с запахом тухлых яиц (сероводород), конюшни (аммиак) и удушающего формальдегида. К этому добавляется горьковато-миндальный аромат цианистого водорода, лёгкий оттенок алкоголя (метанол), уксусный запах диоксида серы и сладковатый аромат сероуглерода".

Несмотря на яркие отдельные запахи, все они присутствуют в малых количествах. Основу "комы" (газового облака вокруг ядра кометы) составляют водяной пар, углекислый газ и угарный газ. Эти данные показали, что химия комет даёт нам сенсорное окно в первичные ингредиенты Солнечной системы.

Тухлые яйца на Марсе

Марс с его тонкой атмосферой, богатой углекислым газом, и поверхностью, насыщенной минералами, вероятно, имеет свой особый запах, хотя мы не можем его почувствовать напрямую. Данные марсоходов и орбитальных инструментов указывают, что Марс может пахнуть газообразной серой с меловой сладостью. Это объясняется высоким содержанием в почве серы, магния, железа, хлора и различных кислот.

Однако эти выводы не окончательные. Наблюдения с аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter не выявили заметных следов серосодержащих газов в атмосфере Марса. Это значит, что если они и есть, то только в микроскопических количествах или в почве, а не в воздухе. Следовательно, запах тухлых яиц на Марсе возможен, но слабый и локализованный.

Титан — спутник из нефти

Спутник Сатурна Титан богат углеводородами, такими как метан и этан. Они составляют его плотную оранжевую атмосферу и наполняют его озёра. Эти же соединения есть в нефти и бензине на Земле, поэтому Титан, теоретически, пахнет нефтью или бензином.

Учёные пришли к такому выводу благодаря данным миссии "Кассини-Гюйгенс", которая подтвердила наличие жидкого метана и этана в озёрах Титана. Более того, там также идёт процесс, похожий на земной круговорот воды, только вместо воды — метан и этан.

Метан сам по себе не имеет запаха. А бензиновый "аромат" связан с более тяжёлыми углеводородами, например бензолом, который имеет сладковатый запах растворителей и топлива. Так что, хотя понюхать Титан напрямую мы не можем, его химия подсказывает: пахнуть он должен нефтью.

Центр Млечного Пути совсем не "молочный"

В самом сердце нашей галактики находится гигантское молекулярное облако Стрелец B2, где астрономы нашли богатый набор органических молекул. Среди них — этилформиат, соединение, которое придаёт малине вкус и имеет аромат, напоминающий ром.

Однако это сравнение условное. Этилформиат — лишь одна молекула среди множества. Более того, облако очень разреженное, и даже если бы мы могли его "понюхать", запах был бы слишком слабым для наших носов.

Данные получены с помощью радиотелескопа IRAM, где учёные среди тысяч сигналов выявили десятки молекул. Помимо этилформиата, там нашли этиленгликоль (ингредиент антифриза), этанол (спирт), ацетон (основа жидкостей для снятия лака) и сероводород (запах тухлых яиц).

Другие интересные новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что зонд NASA, вероятно, нашел на Марсе следы живых организмов. По крайней мере тех, кто мог существовать на планете в прошлом. В июле прошлого года марсоход Perseverance, запущенный NASA, собрал новые образцы марсианской породы и исследовал их.

Кроме того, мы рассказывали, что телескоп Джеймса Уэбба помог создать карту темной материи и открыть загадочную планету. Новые изображения значительно улучшают то, что мы можно измерить в скоплении.

Вас также могут заинтересовать новости: