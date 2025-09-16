Роль Дейенерис принесла ей бешеную славу.

Британская актриса Эмилия Кларк стала всемирно известной благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", который стартовал в 2011 году на HBO.

Молодая принцесса, вынужденная бороться за власть и справедливость, быстро завоевала симпатии зрителей, сделав Кларк одной из самых ярких звезд сериала. После нескольких сезонов, когда проект набрал бешеную популярность, ее имя стало узнаваемым в кругах фанатов фэнтези, критиков и любителей качественного драматического телевидения.

Сегодня УНИАН расскажет о пути актрисы к славе и покажет, как она живет сегодня.

Видео дня

Ранние годы

Эмилия Изобел Ефимия Роуз Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне. Ее мать была бизнес-менеджером, а отец - звукоинженером театра. Девушка проявляла интерес к актерству с детства, поэтому начала выступать в школьных спектаклях.

Кларк получила профессиональную подготовку в Drama Centre London. Первые эпизодические роли получила в театральных постановках, а затем начала сниматься в телесериалах и фильмах небольшого масштаба. Ее актерская карьера постепенно росла, и вскоре она получила большой шанс - роль Дейнерис, которая стала ее прорывом.

Роль в "Игре престолов" и болезнь во время съемок

В сериале актриса сыграла одну из ключевых персонажей, которая была в центре многих сюжетных линий. Во время съемок, когда шоу уже стало успешным, Кларк боролась с двумя аневризмами мозга и пережила инсульты в 2011 и 2013 годах. Она была вынуждена перенести две операции на головном мозге.

Однако актриса выжила, восстановилась и продолжила сниматься. После этого она основала благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям с травмами мозга и после инсультов.

Период после "Игры престолов"

После завершения сериала Эмилия Кларк продолжила карьеру в кино и на телевидении. Среди ее известных работ:

"Соло: Звездные войны. История" (2018), где она сыграла роль Ки'ри. "Терминатор: Генезис" (2015). Кларк взяла на себя роль классической героини Сары Коннор. "До встречи с тобой" (2016) - романтическая драма, где ее персонажка становится сиделкой парализованного человека. "Счастливого Рождества" (2019) - популярная для праздничного просмотра романтическая комедия. "Репродукция будущего" (2023) - научно-фантастическая романтическая комедия.

Эти роли демонстрируют, что звезда стремится не просто повторить свой успех в сериале, но и исследовать разные жанры - от фэнтези и боевиков до романтики и научной фантастики.

Личная жизнь

Эмилия Кларк старается держать свою личную жизнь подальше от внимания публики и редко делится подробностями в СМИ. Известно, что актриса несколько раз имела романтические отношения с известными личностями.

В 2012 году она встречалась с актером Сетом Макфарлейном, создателем мультсериала "Гриффины", однако их отношения продлились меньше года. Позже в медиа появлялись слухи о ее связях с актерами Китом Харингтоном и Джеймсом Франко, однако подтверждения они не получили.

Кларк также некоторое время встречалась с кинорежиссером Чарли Макдауэллом , но и эти отношения завершились. Сейчас актриса не состоит в официальных отношениях и сосредоточена на карьере и благотворительной деятельности. У нее нет детей и в интервью она неоднократно подчеркивала, что чувствует себя комфортно, сохраняя независимость.

Ранее УНИАН рассказывал, как изменилась жизнь звезды известного испанского сериала "Бумажный дом" Урсулы Корберо.

Вас также могут заинтересовать новости: