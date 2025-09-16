Самым холодным ожидается завтрашний день, 17 сентября.

В ближайшие дни на Киевщине и в городе Киеве ожидается переменчивая погода с похолоданием и дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 16 сентября еще сохранится погожая погода без осадков, поскольку ее будет определять поле высокого давления

"В дальнейшем к нам поступит атмосферный фронт с запада, который 17 сентября обусловит долгожданные дожди различной интенсивности", - говорят в Укргидрометцентре.

Видео дня

Ожидается, что ночью осадки будут умеренными, а днем уже вероятны значительные осадки.

18 сентября ожидается уменьшение и прекращение дождей, а в течение 19 и 20 сентября снова будет сухая погода.

Ветер усилится и изменит направление. Минимальная температура ночью не претерпит значительных колебаний: по области будет +7°...+13°, а в столице +10°...+13°. Однако дневная температура будет ощутимо меняться в зависимости от облаков и дождя. Теплее всего будет 16 сентября: по области +22°...+27°. 17 и 18 сентября температура упадет до +16°...+21°, а затем снова потеплеет, особенно 20 числа.

В ближайшие дни температура снизится не только в Киеве, но и по всей Украине.

По данным Укргидрометцентра, уже 17 сентября на западе, в Винницкой и большинстве северных областей, а 18 сентября по всей Украине ожидается похолодание до +16°...+22°.

Вас также могут заинтересовать новости: