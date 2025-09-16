Некоторые собаки действительно очень напоминают "немцев".

Немецких овчарок любят многие люди - эти собаки славятся умом, сообразительностью, спокойствием и быстрой обучаемостью. Однако купить породистого щенка да еще и большого размера могут не все. В таких случаях выручает знание, какие породы собак относятся к овчаркам или похожи на них.

Какая собака похожа на немецкую овчарку - варианты

Эйми Уорнер, доктор ветеринарной медицины и штатный ветеринар в Waggele объяснила, что люди, которым нравится внешне немецкая овчарка, но они понимают, что не смогут ее правильно вырастить или содержать, могут присмотреться к другим породам. Она рассказала, какие есть виды пород овчарок и чем они отличаются между собой.

Кавказская овчарка

Лиза Кан, доктор ветеринарной медицины и ветеринар Embrace Pet Insurance говорит, что "кавказцы" - более крупные аналоги "немцев". Порода относится к семейству пастушьих и известна своей независимостью, упрямством и преданностью своей семье, но настороженно относятся к незнакомцам, обладая сильным инстинктом охранника.

Карен Пивински, сертифицированный кинолог в приложении Woofz, также отмечает, что кавказские овчарки - прирожденные охранники. Они, как правило, тесно привязываются к своей семье, выбирая только одного человека хозяином, но защищать при наличии опасности будут всех членов семьи. Все потому что эта защитная жилка у них в крови - на протяжении поколений они охраняли скот от хищников, поэтому собаки чувствуют себя прекрасно, если дать им возможность кого-нибудь охранять.

Малинуа

Ещё одна собака, похожая на немецкую овчарку - малинуа. Она известна своей высокой концентрацией внимания, что делает её идеальной для активного образа жизни, говорит Кан. По словам доктора, малинуа необходимы физические нагрузки, стимуляция ума, хорошая дрессировка и правильная социализация. Однако такая порода подойдет только опытным хозяевам. Порода отличается невероятной энергичностью и работоспособностью. Собака может защитить своего хозяина, превращаясь в образцового сторожа. Дрессировать малинуа легко, питомец буквально "схватывает на лету" и любит играть, поэтому обучить пса новым командам или трюкам не составит труда.

Лакенуа

Немногие слышали о такой породе, но лакенуа - это двоюродный брат малинуа, внешне похожий на немецкую овчарку, особенно ушами. Однако у него есть свои уникальные особенности. Кан называет эту породу собак упорной и задиристой, отмечая, что лакенуа так же трудолюбивы, как и немецкие овчарки.

Из-за неряшливого вида породы кажется, что собака постоянно грязная и неухоженная, но это не так. Лакенуа очень чистоплотные, а взъерошенная шерсть придает очарования питомцу. Щенок такой породы очень ласковый и сообразительный, легко поддается дрессировке и любит выполнять команды, поэтому чтобы собака не скучала, ее придется постоянно чем-нибудь занимать.

Тервюрен

Еще одна далеко не маленькая собака - похожая на овчарку домашняя любимица породы "тервюрен". Внешне щенок напоминает "немца", но шерсть у него более пушистая, как у колли. Хозяева таких псов поражаются их сообразительности - тервюрен может быстро уловить настроение хозяина и понять, чего он хочет от своего питомца. Именно поэтому такая собака практически не доставляет проблем, зато выполняет свои функции.

У тервюрена должна быть цель - только так можно развить интеллект животного. По словам Пивински, если поддерживать умственную и физическую активность, собака раскроет свои лучшие качества. Ветеринар говорит, что щенок такой породы предан своей семье и способен защитить любого ее члена.

Голландская овчарка

Голландская овчарка изначально была выведена как пастушья собака и внешне похожа на немецкую. Уорнер утверждает, что такие собаки всегда готовы сделать то, что им скажет хозяин. Они очень ласковы со своими семьями, хорошо охраняют людей и благодаря выносливости могут легко переносить любые тяжелые условия.

Пивински говорит, что голландские овчарки адаптируются к любым обстоятельствам, нуждаются в физических нагрузках и играх. Собаки этой породы более открыты к новым людям, чем немецкие овчарки. Но хозяевам нужно постоянно быть начеку - "голландцы" требуют умственной активности, и если оставить животное в одиночестве, оно начнет скучать и самостоятельно искать, чем заняться. В итоге это иногда приводит к порче имущества и даже побегам.

