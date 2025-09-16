В нем есть пункт для проверки внимательности организаторов.

Украинский певец Владимир Дантес, который стал новым ведущим шоу "Хто зверху?", рассказал о содержании своего райдера.

Во время съемок "Хто зверху?" он признался, что райдер для этого проекта отличается от концертного, поскольку во время музыкальных выступлений присутствуют также музыканты, звукорежиссер и его команда:

"А в шоу у меня собственная гримерная. На столе всегда были овощи, фрукты, орехи, ягоды, рисовые хлебцы и много воды. А еще пару приколов, конечно! Например, киндер-сюрпризы и шесть лотерей. Они, кстати, есть и в концертном райдере. Только там их 12. А киндеры - это просто приятность. Кто-то после выступлений забирает их домой для любимых или детей".

Кроме того, гастрольный райдер певца включает полотенца, сырную и мясную нарезки и гороскопы. Дантес объясняет это необходимостью "хотя бы чему-то" порадоваться, когда они много времени проводят в дороге и устают.

"Еда - это хорошо. Но такие приколы делают еще и так, чтобы было не грустно. А еще именно такие штуки показывают, читают ли люди райдер. Бывает, звонят и спрашивают: "А вам точно оно надо, или это прикол?". И я говорю, что действительно надо", - добавил музыкант.

Напомним, летом появились слухи о разрыве между Дантесом и его девушкой Дашей Кацуриной. Официально они не комментировали эту информацию, однако певец признался, что в последнее время не часто делится кадрами из своей жизни в сети.

