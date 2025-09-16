В 18 веке прогноз погоды запрещался законом о колдовстве.

Погода влияет на каждого человека на Земле, а потому ее прогнозирование было важной частью жизни во все времена. При этом шутки о несбывшихся прогнозах все еще не устаревают.

Раньше прогнозирование погоды многим казалось магией, а тех, кто их делал, могли даже обвинить в колдовстве. Как люди раньше предсказывали погоду - далее в материале.

Как раньше определяли прогноз погоды

Начнем с того, откуда взялся прогноз погоды. Астроном и математик Птолемей Александрийский еще во втором веке составил таблицы движения планет. Тогда же он разработал сложную систему расчетов, чтоб определить предполагаемое влияние планет на атмосферу Земли. Это было сделано в рамках раздела астрологии, известного как астрометеорология.

Видео дня

Его метод долгое время считался актуальным в научном сообществе. Синоптики настаивали, что астрометеорология является безвредной природной магией и не опирается на информацию от демонических сил. Однако власти относились к ней все подозрительнее, и в 1735 году вышел закон о колдовстве. Он запрещал все предсказания, включая прогноз погоды.

Когда в 1854 году появилось Метеорологическое бюро, этот закон все еще действовал. В то время наука потеряла сходство с магией, а потому сожжения на костре за прогноз погоды не было.

По нынешний день астрометеорология Птолемея существует, и на ее основе даже выдают альманахи, которые предсказывают погоду на год.

Теперь перейдем к тому, какой был первый прогноз погоды и как это повлияло на жизни людей.

Кто создал прогноз погоды

В 19 веке Наполеон III обратился к математику Урбену Леверье с просьбой разработать методики прогнозирования ураганов и штормов. Причиной стало стихийное бедствие, которое привело к большим потерям войска Франции и Британии во время Крымской войны.

Леверье с помощью телеграфа собрал данные со всей Европы и выяснил, что шторм можно было предсказать за сутки, ведь он был следствием циклона, который перед этим заметили в Испании и Франции.

Тогда появились первые синоптические карты, но после войны интерес быстро пропал. Поскольку непогода вредила преимущественно торговцам, а сами прогнозы часто не сбывались, Наполеон запретил публиковать предупреждения о шторме.

Вскоре прогнозами занялся метеоролог и британский офицер флота Роберт Фицрой. Он же стал руководителем Метеорологического департамента Торгового совета Великобритании. Фицрой надеялся, что прогнозы помогут спасти моряков от гибели в море.

Метеоролог составлял свои карты на основе 24 телеграмм, полученных с разных стран Европы. Он проставлял точки со значениями атмосферного давления и соединял их линиями, чтоб увидеть антициклоны и циклоны.

Первый прогноз погоды по таким картам вышел в газете Times в августе 1860 года, а первое штормовое предупреждение передали уже спустя год. Однако прогнозы Фицроя также часто не сбывались, что привело только к народному гневу. Рыбаки негодовали, так как из-за штормового предупреждения их не выпускали в море, где они зарабатывали на жизнь. Когда прогноз не сбывался, это приводило только к убыткам. В газетах даже начали появляться карикатуры, которые высмеивали метеорологов.

Интерес к тому, как люди раньше предсказывали погоду, не угасает даже в эпоху спутников. При этом нынешние методы прогнозирования намного лучше. Сейчас точность прогнозов погоды на ближайшие три дня составляет 98,5 процента.

Вас также могут заинтересовать новости: