Это касается как предметов повседневного обихода, с которых мы пьем, так и самой кровати, на которой мы спим.

При заселении в отель большинство из нас инстинктивно оценивают чистоту номера, внимательно осматривая всё: от туалета до кровати и то, что может скрываться под ней.

Как сообщает Mirror, то, что выглядит безупречно чистым на первый взгляд, и то, что действительно гигиенично, может быть совершенно разными вещами.

В TikTok работающая домработницей, рассказала о пяти вещах, которые ей "никогда не говорили убирать". Это касается как предметов повседневного обихода, с которых мы пьем, так и самой кровати, на которой мы спим. Она рассказала, что это:

Видео дня

Кофеварка

Наматрасник

Одеяло

Дорожка для кровати

Подушки

Интересно, что откровение Эллианы вызвало поток ужаснувшихся комментариев пользователей TikTok. Реакция в комментариях к видео была шокирующей. Отклики вроде "Вы шутите?" и "Я в ужасе" повторялись неоднократно.

Тем временем другие пользователи рассказали о своих неприятных случаях, один из которых пояснил:

"Когда я работал в отеле, мы всегда чистили пододеяльники и наволочки, но сами подушки/одеяла чистили только тогда, когда на них появлялись пятна".

Другой поделился, что он убирал в пятизвёздочных отелях и подтвердил, что это правда. Человек посоветовал никогда не использовать стеклянные стаканчики.

Некоторые рассказали о своих личных методах, например, намеренно проливая напиток на кровать перед выходом из номера, чтобы гарантированно получить чистое одеяло по возвращении. Важно, что это не означает, что эти предметы вообще не чистятся - поскольку правила уборки в разных отелях и у разных горничных разные, - тем не менее, это заставило многих гостей беспокоиться о том, на чём они спят и из чего пьют.

Аллерголог, доктор Таня Эллиотт, усугубила эти опасения, заявив, что подобные предметы часто игнорируются во время уборки. В публикации в TikTok она заявила, что это "то, что в гостиничных номерах не чистят".

Также каталогизируя пять предметов, она начала с того, что "простыни не меняют каждый раз, если они не выглядят грязными". По ее словам, то же самое касается наволочек.

Отмечается, что для любителей кофе это разочаровывающая новость, поскольку "эти вещи полны бактерий". В более тревожном заявлении она сообщила, что "уборщики не моют стаканы после каждого гостя, они просто протирают их".

Она также сказала, что "не зря в гостиничных номерах используют цветные ковры", объяснив, что это "чтобы скрыть пятна".

Советы туристам

Туристы, путешествующие в Берлин впервые, рискуют допустить ряд досадных ошибок, которые способны подпортить общее впечателние об этом замечательно городе. Американская журналистка Джои Хадден рассказала, что за два дня в немецкой столице она умудрилась допустить сразу три ошибки.

Вас также могут заинтересовать новости: