Атмосферный фронт принесет осадки во многие области нашей страны.

В среду, 17 сентября, погода во многих областях Украины испортится: ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Серьезное похолодание и дожди завтра, 17-го сентября, ожидаются в Киеве. Атмосферный фронт!" - предупредила эксперт по погоде и посоветовала не забывать зонты и теплее одеваться, ведь температура воздуха в среду в столице едва достигнет +15...+17 градусов и будет дождь.

Такая влажная дождливая и холодная погода, по данным Натальи Диденко, будет преобладать также в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой, Одесской областях, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

"Одевайтесь теплее и не мокните. В этих регионах температура воздуха составит +15...+19 градусов", - сообщила она.

На остальной территории Украины благодаря антициклону Oldenburgia 17 сентября ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20...+26 градусов.

На сегодня в нескольких областях Украины объявили І уровень опасности из-за непогоды. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 16 сентября в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будут грозы.

