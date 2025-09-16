Может ли РФ начать еще одну войну, оставаясь в Украине: эксперт объяснил, как это возможно

Для некоторых целей России не нужна большая армия для стратегического наступления, считает Павел Лакийчук

Россия пока не способна вести две стратегические наступательные операции в Украине или любой другой стране. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"Россия проводит стратегическую наступательную операцию на востоке. Одновременно такого же масштаба стратегическую наступательную операцию на юге она не тянет. Поэтому она перебрасывает войска, концентрируется на одном направлении. Это не значит, что Путин не сможет где-то найти резервы, накопить - человеческие, ресурсные и для одновременно двух стратегических операций. Но сейчас этого не наблюдается. Сейчас это касается и Украины и других направлений", - сказал Лакийчук.

В то же время он отметил, что речь идет именно о широкомасштабном стратегическом наступлении. Однако целью России является разъединить НАТО. И для этого, говорит эксперт, России не надо проводить стратегическую наступательную кампанию на страны Европы.

"Не нужно больших сил, чтобы провести провокацию в условной Нарве. Это может быть где угодно - от Сувальского коридора, до польского направления или балтийских государств. Запустить туда зеленых человечков, как это было отработано в Крыму и на востоке Украины в 2014 году", - добавил Лакийчук.

Возможность войны РФ и НАТО: важные новости

Ранее журналисты The Economist оценили, насколько НАТО готов отражать российские атаки на фоне ударов по Польше и нарушения воздушного пространства Румынии. Отмечается, что Европа имеет "мощный щит" ПВО. Однако достаточно ли этого для противодействия РФ - вопрос открытый.

Между тем The Telegraph убежден, что провокации РФ в Польше не имели целью проверку НАТО. Журналисты считают, что это была одна из попыток военного подавления Украины.

