Защитники Мариуполя и их семьи приняли участие в забеге за освобождение пленных украинцев

В Киеве в парке "Наталка" состоялся масштабный адвокационный забег за освобождение военных и гражданских украинцев из плена. Событие организовали Киевская школа экономики в партнерстве с проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали", DefDev и национальной сетью реабилитационных центров для раненых военных RECOVERY. Run for Freedom уже второй раз объединил украинцев и друзей Украины вокруг общей цели - привлечь внимание мира к проблеме тысяч военных и гражданских, остающихся в российском плену.

В забеге приняли участие военнослужащие, освобожденные из плена защитники и защитницы, семьи ожидающих из плена и семьи погибших защитников. Всего - около тысячи человек.

"Лично для меня этот забег важен тем, что мы этими действиями, этим бегом еще раз подчеркиваем проблему пленных, которые уже длительное время находятся в застенках страны-агрессора. Длинная разлука - это большая боль и большая рана в сердце каждого из нас. Невозможно жить, понимая, что твой родной отец уже такое длительное время находится в безумной опасности! К сожалению, плен убивает, это не является опцией сохранения жизни! Поэтому я снова здесь!", - заявила Валерия Ткаченко, амбассадорка "Сердца Азовстали" и дочь защитника Мариуполя, который сейчас в плену.

Также, как и в прошлом году, инициативу поддержал профессор Йельского университета, амбассадор UNITED24 и большой друг Украины Тимоти Снайдер, вместе с защитниками и защитницами Города Марии пробежал 10 км.

"Сердце Азовстали" активно поддерживает защитников Мариуполя и их семьи, делает все возможное, чтобы каждый защитник, как можно быстрее вернулся домой.