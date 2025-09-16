Погода будет меняться уже в ближайшие дни.

В ближайшие дни характер погоды в Украине постепенно будет меняться, ощутимо это будет в середине недели. Со среды будет дождливо уже преимущественно по всей территории страны и несколько снизится температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине еще будет преобладать погода без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем пройдут кратковременные дожди. В течение 17-18 сентября в Украине уже ожидаются умеренные, местами значительные дожди, а на юге местами осадки будут с грозами.

Ветер ожидается со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью +8°...+14°, в южной части до +16°. Днем столбики термометров покажут +21°...+27°. Сегодня в западных, 17 сентября и в Винницкой и большинстве северных областей, а 18 сентября уже по всей Украине ожидается похолодание до +16°...+22°.

Ранее о похолодании в Украине Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. По его данным, это снижение температуры еще не будет окончательным и в нашу страну еще вернется тепло. Правда, на какие-то высокие показатели уже рассчитывать не стоит. Воздух, по его прогнозу, будет прогреваться до +25°...+27° максимум.

