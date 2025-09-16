Певец организовал бесплатный концерт на Таймс-сквер.

Известный украинский исполнитель Артем Пивоваров устроил бесплатный концерт для американских фанов в самом центре Нью-Йорка, но нарвался на местную полицию.

Пивоваров, который отправился в тур по Северной Америке, решил сделать поклонникам сюрприз и выступить на Таймс-сквер. Певец собрал большую толпу слушателей и исполнил перед ними свои самые большие хиты.

Однако, не обошлось без трудностей. По информации из фан-аккаунта Артема Пивоварова в TikTok, местные власти не позволили ему использовать аппаратуру и микрофон во время выступления. Несмотря на это, команде артиста пришлось играть акустическую версию песен, тогда как с самим пением помогали присутствующие фаны.

Позже выступать вообще стало невозможно, ведь на площадь прибыла полиция, которая заставила украинского артиста завершить свое выступление на Таймс-сквер. Момент прибытия местных органов посетители сняли на видео.

Пивоваров согласился с претензиями представителей полиции и не стал им перечить, покинув импровизированную сцену. В то же время поклонники артиста взорвались недовольством и начали выкрикивать: "Позор!".

Недавно Артем Пивоваров презентовал песню YABADABADU, клип к которой, сразу взорвал сеть, ведь в создании этой работы приняли участие многие звезды. Среди них - Ирина Билык, Даша Астафьева, Лера Мандзюк и Юрий Ткач.

