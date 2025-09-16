Нас ждет новый космический цикл, приносящий важные изменения.

Составлен гороскоп на осеннее равноденствие 2025 года для кадого знака Зодиака. С приближением 22 сентября 2025 года мы вступаем в период сезонного перехода. Астрология считает осеннее равноденствие ключевым ежегодным событием, символизирующим середину астрологического года, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - баланс между собой и окружающими

Овны, вы ощущаете, как энергическая перестройка осеннего равноденствия отражается на ваших отношениях. Ретроградный Нептун в вашем знаке усиливает важность прислушивания к внутреннему "я" и интуиции при планировании следующих шести месяцев. Хотя может быть сложно признать необходимость замедления, глубокого восстановления или паузы, важно уважать свое стремление к росту, как внешнему, так и внутреннему.

Телец - перезагрузка рутины и забота о себе

Тельцы, осеннее равноденствие побуждает обратить внимание на личные потребности. Продуктивность важна, но не должна подрывать психическое, физическое или духовное состояние. Если у вас есть амбициозные планы, сейчас подходящее время для перезагрузки, признания своих слабостей и заботы о эмоциональном благополучии.

Близнецы - любовь, радость и творческое обновление

Близнецы, в этот период внутренний романтик получает шанс расцвести. Гармония в любви, новые вдохновляющие проекты и осознанное исцеление внутреннего ребенка становятся важными задачами. Сохраняйте верность своим границам, не жертвуя эмоциональными или духовными потребностями ради краткосрочных удовольствий.

Рак - дом, корни и внутренняя стабильность

Ракам предоставляется возможность эмоционального исцеления и укрепления семейных связей. Размышления о прошлом помогут понять, как оно повлияло на будущее, и выстроить цели, соответствующие психологическим потребностям, заботясь о юных частях себя.

Лев - общение и новые контакты

Львы, осеннее равноденствие сосредотачивает внимание на вашей социальной жизни. Навыки общения и установление новых связей помогают укрепить социальные позиции. Важно распознать ограничивающие убеждения, мешающие строить полноценные отношения.

Дева - финансы, ценности и самооценка

Девы, равноденствие приглашает задуматься о ценностях и самооценке. Внутренняя уверенность поможет привлекать возможности, соответствующие истинному "я", и не злоупотреблять трудовой энергией.

Весы - личная сила и новые начинания

Весы, вы становитесь главным героем собственной жизни. Приближающийся день рождения – время оценить прогресс, пересмотреть потребности и уделить внимание внутренним желаниям. Не позволяйте прошлым разочарованиям влиять на ваши отношения.

Скорпион - отдых, исцеление и духовная свобода

Скорпионы, это время для избавления от лишнего и внутреннего исцеления. Забота о себе, разрыв циклов саморазрушения и внимание к личным потребностям подарят интуитивную мудрость, необходимую для преодоления жизненных трудностей.

Стрелец - сообщество и общие цели

Стрельцы, равноденствие призывает оценить влияние окружающих и стремиться к гармонии. Развивайте осознанность, целеустремленность и открытость новым путям. То, что раньше радовало дух, может больше не приносить удовлетворения – и это нормально.

Козерог - карьера и признание

Козероги, осеннее равноденствие побуждает инвестировать в карьеру, общественный статус и репутацию. Этот период помогает выявить подсознательные убеждения и привычки, мешающие успеху.

Водолей - обучение и расширение горизонтов

Водолеи, сейчас время искать новые впечатления и знания за пределами привычного окружения. Путешествия, обучение и планирование долгосрочных целей помогут расширить кругозор и выйти за рамки привычной рутины.

Рыбы - глубокие перемены и близость

Рыбы, равноденствие подчеркивает стремление к эмоциональной глубине и значимым связям. Проявление сострадания, уязвимости и готовности прощать – ключ к установлению тесной и трансформирующей связи с окружающими.

