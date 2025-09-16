Ранее он весил 130 килограммов.

Известный украинский певец, автор хитов "Ліфт", "Чорні брови" та "Романтично" Никита Киселев рассказал о большой трансформации. Как оказалось, артист за последний год значительно похудел.

В своем Instagram исполнитель поделился, что на протяжении всей жизни боролся с лишним весом. Проблема обострилась, когда он стал известным артистом:

"Всю жизнь мой вес был моим бременем. Я худел на десятки килограммов и снова набирал еще больше. Еда для меня стала и утешением, и проклятием. Я рос с этим бременем, а когда стал артистом - сцены, клипы и фотосессии только усиливали боль. Тысячи людей аплодировали, но я сам не мог принять собственное отражение в зеркале".

Никита признался, что последним толчком для него стал крайний новогодний концерт. Тогда он увидел в сети видео своего выступления и понял, что ему срочно нужно меняться, сказав себе: "Никита, или сейчас, или никогда".

Он обратился за помощью к врачам, которые ему сообщили, что в 28 лет у него тело 42-летнего мужчины:

"Я обратился к врачам, прошел обследование, и результаты показали, что мое тело находится в состоянии 42-летнего мужчины. Это было для меня шоком. Под наблюдением эндокринолога и нутрициолога начал курс лечения. Да, я принимал препарат, который помогает контролировать голод и скорость переваривания пищи. Но это не волшебная таблетка, а часть большой работы над собой. За этот год я сбросил 40 кг. И впервые почувствовал: у меня здоровые отношения с едой. Я здоров".

Киселев подчеркнул, что принимал все лекарства исключительно под наблюдением медиков. Сейчас он чувствует себя на много лучше, как физически, так и ментально. Певец признается, что наконец может нормально воспринимать свое отражение в зеркале:

"Сегодня в зеркале я вижу не только новое тело. Я вижу человека, который полюбил себя.А любовь - это самое важное в жизни".

