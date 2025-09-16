Несмотря на закрытие дела НАБУ против Archer, единственного украинского производителя тепловизионных прицелов и оптики для ВСУ, компания потеряла два года, ресурсы и рынок, а Украина - локальное производство стратегической оптики в критический момент войны. В то же время в результате двухлетнего расследования не найдено доказательств преступления в действиях должностных лиц Минобороны и компании.

Об этом говорится в статье на сайте Апостроф.

В публикации отмечается, что Archer Systems - национальная компания, основанная в 2014 году, которая специализируется на производстве тепловизионных прицелов, монокуляров, дальномеров и аксессуаров для ВСУ. С начала полномасштабного вторжения компания выполнила 71 контракт на поставку оптики для оборонного сектора, включая цифровые тепловизоры Archer NVGA-15 и NVMA-14.

"Эти приборы помогали украинским военным обнаруживать врага ночью, в тумане или дыму, спасая жизни на фронте. До 2023 года Archer работала в Украине, обеспечивая ВСУ качественной продукцией. Владелец компании Александр Яременко неоднократно заявлял, что Archer тратит ресурсы на суды и переезд, но даже из Чехии продолжает выполнять контракты для ВСУ. Общая сумма сделок - почти 1,5 млрд грн, с предоплатами 80-100%. Однако, по словам Яременко, ни одного срыва или просрочки не было - поставки всегда осуществлялись в полном объеме и часто даже лучшей номенклатурой, чем предусмотрено", - говорится в статье.

Автор напоминает, что в октябре 2023 года НАБУ провело обыски в офисах Archer и у сотрудников компании, подозревая их в возможном хищении государственных средств в особо крупных размерах при закупках продукции оборонного назначения. А впоследствии НАБУ распространило свои запросы и за пределы Украины: у сотрудников Archer проводили обыски даже в Европе. Впрочем, почти все зарубежные расследования быстро закрывались из-за отсутствия доказательств.

Издание отмечает, что несмотря на заявление НАБУ, что в действиях должностных лиц Минобороны и Archer нет состава преступления, в компании это не считают победой, ведь два года давления привели к переезду в Чехию, потере части рынка и сбоям в поставках. Только по одному контракту компания вынуждена была заплатить 27 млн грн штрафов из-за задержек, вызванных действиями НАБУ. Кроме того, обыски следователей привели к аресту счетов и фактической остановке производства.

"Это парализовало и ремонт уже имеющихся приборов, критически необходимых фронту. Закрытие производства 15 сентября 2025 года не способно компенсировать потери. Два года давления привели к тому, что Украина потеряла локальное производство оптики для армии в решающий момент войны", - говорится в статье.

Автор напоминает, что сейчас СБУ расследует возможные связи сотрудников НАБУ с российским ФСБ и отмечает, что давление НАБУ на Archer играет на руку Кремлю.

"Если дело действительно было инициировано конкурентами, то НАБУ, сознательно или нет, сыграло в пользу Кремля. Украина не может позволить, чтобы органы, призванные бороться с коррупцией, парализовали стратегических поставщиков ВСУ. Общество ждет ответа: на какое государство и в чьих интересах работает НАБУ?", - резюмируется в публикации.