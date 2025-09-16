Правоохранители опровергли слухи, "что это какая-то масштабная шпионская операция".

Из-за пролета неизвестного беспилотника над правительственными зданиями в Варшаве польская полиция задержала 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску, сообщает Polsat News.

Отмечается, что правоохранители пока еще проверяют личности задержанных и имеют ли они разрешение на легальное проживание в Польше. Их подозревают в нарушении статьи 212 Закона об авиации.

"Сотрудники Службы государственной охраны действовали очень быстро и пристально. Они установили лиц, которые управляли дроном. Это были молодая белорусская женщина и ее 21-летний друг из Украины", - рассказал представитель координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Он добавил, что сотрудники Агентства внутренней безопасности "следят за ситуацией, а также расследуют мотивы этих лиц, которые запустили дрон в запретную зону". Также чиновник опроверг слухи о том, "что это какая-то масштабная шпионская операция".

"На этом этапе никто не может точно сказать. Это молодые люди. Возможно, это была халатность, возможно, незнание, возможно, они хотели снять фильм здесь, над парком Лазенки, тем более, что они были в парке Лазенки", - пояснил Добжинский.

Неизвестный дрон над правительственными зданиями в Польше

Как сообщал ранее УНИАН, вечером 15 сентября над правительственными зданиями Польши летал дрон. Беспилотник обезвредили. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сразу заявил, что были задержаны два человека, и они оказались гражданами Беларуси.

"Только что Служба государственной охраны обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведер. Задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении польского премьера.

