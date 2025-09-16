Причиной называют попытки сохранить право на "Виллу София" в Ялте.

В Российской Федерации заявили, что сын украинской певицы Софии Ротару имеет российский паспорт и якобы платит налоги стране-агрессору.

Как пишет пропагандистский Telegram-канал Shot, Руслан Евдокименко получил российский паспорт еще в ноябре 2015-го, а уже в следующем году стал индивидуальным предпринимателем и директором ООО "Вилла София" в оккупированной Ялте. Владелицей продолжала быть сама София Ротару.

По данным канала, до 2019 года семья Ротару получала более 2 миллионов прибыли и подавала финансовую отчетность в российскую налоговую. Однако в 2020-м компания понесла убытки в размере около 6 миллионов, поэтому вскоре сын певицы ликвидировал бизнес и закрыл свое ИП.

София Ротару, опасаясь конфискации "Виллы София", которую оккупанты хотят национализировать, якобы оформила ее на сына. Согласно сообщению, она продолжает платить садовнику, который там работает, и платить имущественный налог в российский бюджет.

Напомним, еще в 2023 году стало известно, что оккупационные власти Крыма планируют национализировать отель Ротару. Это включает возможность передать его в государственную собственность и использовать в других целях.

