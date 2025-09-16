Он вступил в ряды ВСУ в июне 2025-го.

На фронте погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник. Он начал службу в армии в июне этого года.

Как сообщили в официальном Facebook-аккаунте оперы, Дмитрий, не проработав и года в балетной труппе, присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, где смог прослужить всего несколько месяцев:

"С прискорбием сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника. Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября прошлого года. В июне 2025 г. он присоединился в ряды Вооруженных сил Украины".

Коллеги артиста выразили соболезнования его семье. Вместе с тем они не раскрыли деталей его гибели. Однако, добавили, что скоро сообщат информацию о похороне и прощании с Пасечником.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая память Герою. Детали относительно захоронения Дмитрия Пасечника будут известны позже", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что на фронте погиб украинский актер театра и кино Андрей "Стус" Синишин. С апреля 2025-го он считался пропавшим без вести. Отмечается, что военный выполнял боевые задачи на Сумском направлении, где и погиб 16 апреля этого года.

