Юморист признался, что основной его источник дохода сейчас - корпоративы.

Известный украинский комик и участник шоу "Лига смеха" Александр Степаненко рассказал о том, сколько зарабатывает в месяц и за счет чего.

В интервью ведущему Славе Демину юморист признался, что основной его источник дохода сейчас - корпоративы.

По его словам, в среднем гонорар за одно выступление составляет около 1,5 тысячи долларов, потому в месяц у него получается заработать около 5 тысяч.

Видео дня

"Мне часто говорят, что я недорогой артист... Постепенно поднимаю цену. Но в среднем сейчас у меня по три-четыре корпоратива в месяц", - заявил он.

Степаненко также признался, что до сих пор выплачивает кредит за квартиру:

"Сумма была немалая. Первый взнос я внес 40 тысяч, еще 45 тысяч осталось выплатить. Это все в долларах, когда курс был по 16. А потом доллар взлетел до 40, и я сидел, честно, немного в шоке".

Комик добавил, что ему осталось выплатить до 7 тысяч долларов. Также он рассказал, что до этого погашал ссуду на дом в Хмельницком перед тем, как переехать в Киев. Тогда, по его словам, работа шла легко, и он быстро набирал популярность.

Напомним, ранее певица Елена Тополя призналась, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: