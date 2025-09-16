Ленту уже посмотрело более 200 тысяч зрителей.

Новая документальная лента "Антарктида", снятая известным блогером Антоном Птушкиным, покорила украинские кинотеатры. В течение первых двух недель показа посмотреть фильм пришло более 200 тысяч зрителей, что является абсолютным рекордом для Украины.

Премьера "Антарктиды" состоялась 4 сентября. За это время ленту посмотрело 205 617 зрителей. Согласно сообщению пресс-службы проекта в Instagram, подобного результата пока не удавалось достичь ни одному документальному фильму в истории украинского кино.

К примеру, документалку "Яремчук: Несравненный мир красоты", которая также вышла в прокат в этом году, посмотрело чуть менее 100 тысяч зрителей, тогда как на "20 дней в Мариуполе" было продано 65 тысяч билетов.

По подсчетам Forbes Ukraine за первые недели проката "Антарктида" могла собрать от 25 млн грн до 30 млн грн, учитывая среднюю стоимость билета 132 грн. Для сравнения, предыдущий документальный фильм Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война" за весь период показа и близко не собрал подобной суммы, остановившись на 4,6 млн грн.

Сюжет документального фильма "Антарктида" сосредоточен на известной антарктической станции "Академик Вернадский". В ленте рассказывается об украинских исследователях, которые работают ради будущего планеты в условиях полного отсутствия растительности, любых магазинов или даже личного пространства.

