Премьера запланирована на 3 октября.

Стриминговый сервис Netflixопубликовал полный трейлер третьего сезона антологии "Монстры", который называется "Монстр: История Эда Гейна" (Monster: The Ed Gein Story) и рассказывает историю печально известного серийного убийцы. Главную роль исполняет британский актер Чарли Ханнэм.

Премьера нового сезона антологического сериала запланирована на 3 октября.

"На замерзших полях сельской местности Висконсина 1950-х годов тихо жил дружелюбный, сдержанный затворник по имени Эдди Гейн на разрушающейся ферме - пряча в доме ужасы… Ведомый изоляцией, психозом и всепоглощающей одержимостью матерью, Гейн совершал преступления, породившие нового монстра, который будет преследовать Голливуд десятилетиями", - говорится в официальном описании третьего сезона.

Видео дня

Отмечается, что от "Психо" до "Техасской резни бензопилой" и "Молчания ягнят" - мрачное наследие Гейн вдохновило создание вымышленных монстров по его образу и породило культурное увлечение преступно отклоняющимися личностями.

"Эд Гейн не просто повлиял на жанр - он стал эталоном современного хоррора", - добавили авторы.

"Монстр: История Эда Гейна": что известно

Как пишет Variety, кроме Ханнэма, в новой части антологии снимаются: Том Холландер, Лори Меткалф, Сюзанна Сон, Вики Крипс, Оливия Уильямс, Лесли Манвилл, Джоуи Поллари, Чарли Холл, Тайлер Джейкоб Мур, Мими Кеннеди, Уилл Брилл, Грейсон К. Райли и Робин Вайгерт.

Сериал создан Иэном Бреннаном и Райаном Мерфи, которые также выступают исполнительными продюсерами, причем Бреннан является автором сценария.

Ханнэм, кроме роли, также стал исполнительным продюсером. Макс Уинклер, Эрик Ковтун, Скотт Робертсон, Нисса Дидерих, Луиза Шор и Карл Франклин тоже выступают исполнительными продюсерами.

На данный момент известно, что уже ведется работа над четвертым сезоном "Монстров", который будет посвящён делу Лиззи Борден. Ханнэм ведет переговоры о возвращении в франшизу в роли отца Борден, а Эла Битти, возможно, сыграет саму Лиззи.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда выйдет новая криминальная драма с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком.

Вас также могут заинтересовать новости: