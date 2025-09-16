Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max будут выделиться на фоне Galaxy S26 Ultra и других флагманов уникальным дизайнерским решением.

Xiaomi совсем скоро представит флагманскую линейку Xiaomi 17. Об этом компания рассказала в соцсети Weibo, опубликовав видеоролик, в котором показан внешний вид моделей 17 Pro и 17 Pro Max.

Главное, что можно увидеть в этом ролике – наличие дополнительного экрана на задней панели. Оказывается, эту "фишку" получит не только Xiaomi 17 Pro Max, но и Xiaomi 17 Pro.

Экран получил название Magic Back Screen ("Магический задний экран"). Он встроен прямо в модуль камеры на тыльной панели. На этот второй дисплей, помимо прочего, можно будет делать селфи, выводить циферблат часов, а также анимированные обои и индикация заряда батареи.

Видео дня

Как будет выглядеть обычный Xiaomi 17, пока неизвестно. Вероятно, у него второго экрана на задней панели не будет.

Презентация линейки Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max намечен на этот месяц, но точной даты еще нет. Новинки станут первыми флагманами на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее стало известно, что компания Xiaomi пропустит цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 выпустит сразу Xiaomi 17 – чтобы "напрямую конкурировать" с новыми айфонами.

Вас также могут заинтересовать новости: