Обоих президентов критиковали за их подход к Кремлю.

Первым президентом США, который переночевал в Виндзорском замке в Великобритании, был Рональд Рейган. В 1982 году его в Британии жестко критиковали протестующие, считавшие, что он слишком суров с кремлевскими "твердыми людьми".

Нынешний президент США Дональд Трамп, который также остановится в резиденции британских монархов с девятисотлетней историей, обвиняется в обратном: в постоянных уступках России, особенно после его последних шагов, связанных с войной в Украине, пишет CNN.

Президент США также преуменьшает серьезность тревожных вторжений российских беспилотников в страны НАТО. Его покорность перед лицом агрессии Москвы поразила бы Рейгана, чья политика помогла Америке выиграть Холодную войну почти за два с половиной десятилетия до того, как Трамп похоронил традиционный республиканский интернационализм, заявляют журналисты.

Недавно он опубликовал письмо для членов НАТО, заявив, что готов "ввести крупные санкции против России". Но там было условие: страны альянса должны прекратить закупку нефти, которая финансирует военную машину Путина.

"Это хитрый маневр. На первый взгляд заявление президента выглядит вполне логичным. Почему государства НАТО продолжают покупать российские углеводороды, если видят в России смертельную угрозу своей безопасности? Но предложение Трампа было лишь уловкой. Он выдвинул условия, которые, скорее всего, никогда не будут выполнены, что снова позволило ему избежать давления на Путина, которого он почти никогда не подвергает серьезному американскому принуждению", - говорится в материале.

Нежелание Трампа противостоять Путину — который постоянно пытается поссорить США с их европейскими союзниками — может привести к опасным последствиям.

Не встречая сопротивления со стороны Америки, Россия становится всё смелее — как в нанесении ракетных и дроновых ударов по Украине, так и в демонстрации силы в Восточной Европе. Пока Трамп настаивает, что Путин якобы хочет мира, российские ракеты обрушиваются на гражданские объекты по всей Украине — в сотнях километров от линии фронта.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп должен предпринять "решительные личные шаги" и заставить Путина бояться, по словам президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, недавно нечто в словах американского лидера изменилось. Он впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины. Это может демонстрировать изменение его позиции в отношении Москвы.

