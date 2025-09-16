Сейчас осенняя битва за Донбасс находится в горячей фазе, продолжаются бои на Добропольском выступе. О ситуации на этом участке фронта рассказал офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ Андрей Ильенко.
"Бои в Добропольском выступе продолжаются. То, что делают здесь Силы Обороны - это по сути переосмысление концепции мобильной обороны в условиях современной войны 2025 года. Гигантская серая зона, встречные бои, точечные хирургические контратаки", - отметил он.
Военный добавил, что "килл-зона", на которой господствуют дроны, сейчас уже составляет 10-15 километров в обе стороны.
"Осенняя битва за Донбасс в разгаре", - подчеркнул он.
Покровск - последние новости
Издание Forbes отмечает, что сейчас россияне нацелены на "решительный прорыв" в Покровске, перебрасывая в этот район опытные подразделения морской пехоты.
В то же время украинские войска сейчас смыкаются с российским Добропольским выступом в районе Покровска, и в этом котле у российских войск практически не останется вариантов, кроме как сдаться или быть уничтоженными.
Также в комментарии изданию The Telegraph украинские бойцы отмечают, что по крайней мере до конца года России не удастся захватить Покровск, если им не удастся перекрыть логистику ВСУ, что маловероятно.