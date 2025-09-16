Украина перебросила в Польшу свой единственный самолет Ан-70, - СМИ

Единственный военно-транспортный Ан-70, находящийся на вооружении ВСУ, зафиксировали в воздушном пространстве Польши.

Украина перебросила в Польшу единственный самолет Ан-70 - это первый известный полет машины после начала полномасштабной войны, которую в 2022 году развязала Россия. Об этом рассказали аналитики Militarnyi.

Согласно данным мониторингового ресурса Polish Military Radar, в понедельник, 15 сентября, был совершен перелет украинского самолета Ан-70 с бортовым номером 02 "синий". Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что самолет вошел в воздушное пространство Польши днем, включив транспондер только над ее территорией.

Как отмечается в публикации, из соображений безопасности информация о полетах транспортной авиации Украины не раскрывается с начала полномасштабного российского вторжения.

Видео дня

Ан-70 - единственный самолет такого типа - был официально принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в 2015 году. После модернизации, проведенной "Антоновым", он вернулся к полетам в июле 2021-го, в том числе во время подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Это не первый случай передислокации украинских самолетов в Польшу. В октябре 2023 года прототип военно-транспортного Ан-178-100Р также прилетел в польский город Быдгощ, где приземлился в аэропорту имени Игнация Яна Падеревского.

История самолета Ан-70

Как писал УНИАН, в 2015 году военно-транспортный самолет Ан-70 успешно прошел испытания в реальных условиях во время доставки военного груза в Африку. Общая продолжительность полета составила более 20 часов, борт преодолел расстояние в 13,6 тысячи километров.

Тогда самолет начал путешествие в аэропорту "Киев-Антонов", откуда перелетел в Банги, Центральная Африканская Республика, где взял на борт груз весом 23,6 тонн. Затем была выполнена плановая промежуточная посадка в Нджамене, Республика Чад и тому подобное. Говорилось, что самолет подтвердил свои высокие летные и взлетно-посадочные характеристики, испытана в реальных условиях работа бортового погрузочно-разгрузочного оборудования Ан-70.

Вас также могут заинтересовать новости: